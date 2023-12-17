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İstanbul'da Klasik Araç Müzayedesi: 15 Milyon 350 Bin Liralık Satış - Son Dakika
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İstanbul'da Klasik Araç Müzayedesi: 15 Milyon 350 Bin Liralık Satış

İstanbul'da düzenlenen klasik araç müzayedesinde bir saatte toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahipleriyle buluştu. Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç olarak satılırken, 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6,3 milyon liradan, 1971 model International Scout ise 1 milyon 50 bin liradan alıcı buldu.

İstanbul\'da Klasik Araç Müzayedesi: 15 Milyon 350 Bin Liralık Satış
17.12.2023 - 12:57,
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İstanbul'da düzenlenen klasik araç müzayedesinde bir saatte toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahipleriyle buluştu.

İkinci el otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 2plan, ikinci "Klasik Araç Müzayedesi"ni gerçekleştirdi.

"Terminal" konseptinde düzenlenen müzayedede bir saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri 15 milyon 350 bin lira olan klasik araçlar yeni sahiplerini buldu.

Yaklaşık 200 klasik otomobil tutkununun katılımıyla gerçekleştirilen müzayedede, 1946-2003 model yılı arasında değişen toplam 20 klasik araç satışa çıktı.

Müzayede kapsamında 2003 model Ferrari 575 M Maranello, 8 milyon lirayla en pahalı araç olarak satılırken, 1968 model Aston Martin DBS Vantage 6,3 milyon liradan, 1971 model International Scout ise 1 milyon 50 bin liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA
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İstanbul, Ferrari, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Klasik Araç Müzayedesi: 15 Milyon 350 Bin Liralık Satış - Son Dakika
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