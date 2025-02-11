İstanbul'da Okullara Kar Tatili - Son Dakika
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İstanbul'da Okullara Kar Tatili

İstanbul\'da Okullara Kar Tatili

İstanbul Valisi Davut Gül, 12 Şubat 2025 tarihinde beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İstanbul genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verileceğini açıkladı.

11.02.2025 18:50  Güncelleme: 18:51
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Şubat Çarşamba günü beklenen kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle İstanbul genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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