İstanbul'da Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Operasyon

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 110 milyon lira değerinde lüks otomobil ve yedek parça ele geçirildi.

06.01.2025 11:47
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- İstanbul'da oto yedek parça kaçakçılarına yönelik operasyonlarda, piyasa değeri 110 milyon lirayı bulan iki lüks otomobil ile çeşitli marka ve modelde çok sayıda yedek parçası ele geçirilirken, olayla bağlantılı iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen otomobiller ve yedek parçaları Emniyet'te sergilendi.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan otomobil yedek parçaların Kadıköy ve Beykoz ilçelerinde bulunan depo ve işyerlerinde saklanarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Belirlenen işyeri ve depolara 19 Aralık 2024 ve 3 Ocak 2025 tarihlerinde operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 110 milyon lirayı bulan çeşitli marka ve modelde 2 lüks otomobil, 51 araç tamponu, 27 araç kaputu, 61 far, 96 stop lambası, 36 çamurluk, 20 amortisör, 78 araç kapısı ve 118 adet muhtelif araç yedek parçası ele geçirildi.

Gözaltındaki iki şüpheli ile ilgili işlemler devam ederken, ele geçirilen otomobiller ve yedek parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Oto Yedek Parça Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

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