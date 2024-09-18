İstanbul'da Özel Okullara Denetim Başlatılıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Özel Okullara Denetim Başlatılıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, özel okullardaki devamsızlık ve not garantisi iddialarını denetleyecek.

18.09.2024 11:49
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversiteye hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencilerinin okula gitmeden, devamsızlık ve not garantisi ile mezun edildiği iddia edilen özel okulları sahada denetim altına alacaklarını söyledi.

Yentür, İstanbul'da "hayalet sınıf" kurduğu iddia edilen özel okullarla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda bazı velilerden veya sosyal medya aracılığıyla duydukları birtakım ihbarlar ve duyumlar olduğunu belirten Yentür, İstanbul'da 392 özel Anadolu lisesi ve 64 özel fen lisesi bulunduğunu aktardı.

Yentür, bu duyumların, 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.

Bu iddialar üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Yentür, şunları söyledi:

"İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sahada 162 müfettişimizle bu okullarımızı ve kurslarımızı hafta içinde çift taraflı denetim altına alacağız. Buradan özellikle velilerimize seslenmek istiyoruz. Bu konuda böyle bir şeye müsaade edilmesi asla mümkün değildir ve biliyorsunuz 30 günü aşan bir devamsızlıktan sonra çocuklarımızın notları ne olursa olsun sınıf tekrarına kalırlar."

"162 müfettişimiz sahada aralıklara yıl boyunca bu denetimleri devam ettirecek"

Yentür, bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Senenin ve dönemin başında bu durumu özellikle göz önüne alarak bu tür kurumlara asla tevessül edilmemesini, itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Varsa böyle kurumlar tespit ettiğimizde en ağır idari ve mali para cezalarını ve takibatlarını yapacağız." diye konuştu.

Üniversiteye hazırlık sürecinde okula devam etmenin önemine dikkati çeken Yentür, "Gençlerimize önerimiz şudur; üniversite hazırlık sürecinde geçmiş yıllarda örnekleri olduğu gibi çocuklarımız okul müfredatıyla beraber sınava hazırlandıklarında başarılarını katlayarak elde etmektedirler. Bunun da örnekleri geçmiş dönemlerden bakidir." dedi.

"Okula gitmeyerek, okula devam etmeyerek, devamsızlık garantisi verilerek, iddia edilen çok az da olsa kurumlarla ilgili çok sıkı takibatımız olacak. 162 müfettişimiz sahada, hafta içi aralıklarla yıl boyunca bu denetimleri devam ettirecek." diyen Yentür, okulda olması gereken öğrencilerin farklı kurumlara devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, bu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.

"Velilerimizi, öğrencilerimizi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz"

Özel okulların büyük çoğunluğunun hassasiyetle kurallara uyduğunu anlatan Yentür, "Bu eğitim öğretim sürecine yakışmayan, özel okullarımıza hiç yakışmayan ki özel okullarımızın çok büyük bir kısmı bu işi hassasiyetle takip ediyor. Onlar da bu noktada işini ve görevini yapmayan kurumlardan şikayetçiler." ifadesini kullandı.

Yentür, bu noktada İl Müdürlüğü olarak gereğini yapacaklarının altını çizerek, "Velilerimizi, öğrencilerimizi bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz. Hem maddi olarak hem de çocuklarımızın akademik olarak yıl kayıplarına sebebiyet verilmemesi için asla bu tür durumlara taviz verilmemesini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Devamsızlık süresinin aşılması halinde öğrencinin bir yıl kayba uğrayacağını ve 12. sınıfı tekrar etmek zorunda kalacağını belirten Yentür, "Bu durum hem ailelere maddi bir külfet hem de çocuğun durumu açısından ve yıl kaybı açısından maalesef üzücü durumlara sebebiyet verebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yentür, tespit edilen kurumlarla ilgili gereken bütün idari işlemleri uygulayacaklarını sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Politika, istanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Özel Okullara Denetim Başlatılıyor - Son Dakika

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