İstanbul'da Protesto Gözaltıları Devam Ediyor

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 24 Mart'ta gözaltına alınan, 25 Mart'ta tutuklanan 74 kişi hakkında bugün iddianame düzenlendi. Savcılık çoğu 20'li yaşlarda gençler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istedi. Ayrıca bugün hakimliğe sevkedilen 53 kişi daha tutuklandı. İstanbul'da protestoların başladığı günden bugüne tutuklananların sayısı 263'e yükseldi.

18 Mart'ta İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptali, ertesi gün de gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda 24 Mart'ta gözaltına alınan ve ertesi günü tutuklanan 74 kişiyle ilgili iddianame 28 Mart'ta düzenlendi. İddianamede çoğunluğu 20'li yaşlarda gençler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendi. Savcı, şüphelilerin İstanbul Valiliği'nce alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunmaya devam ettiklerini ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiklerini ileri sürdü.

Anayasaya atıfta bulunuldu

İddianamede ayrıca "Herkes, önceden izin almaksızın bu kanunun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" şeklindeki hüküm anımsatıldı ancak bu hakkın kullanılmasının usul ve şartlarının kanun ile belirlendiği, valiliklerin yasaklama ya da erteleme kararı verebileceği belirtildi.

53 kişi daha tutuklandı

İstanbul'da bugünse sulh ceza hakimliklerine tutuklama talebi ile sevk edilen 73 kişiden 53 kişi hakkında tutuklama, 2 adli kontrol, 18 ev hapsi kararı verildi. 61 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı alındı.