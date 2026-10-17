İstanbul\'da sağanak sonrası gün batımı dron kamerasıyla görüntülendi

İstanbul'da sağanak sonrası gün batımı dron kamerasıyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sağanak sonrası gün batımı sırasında gökyüzünde oluşan sıcak tonlar görsel şölen sundu. Kentin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında gün batımı dron kamerasıyla görüntülendi.
İSTANBUL'DA etkili olan sağanak sonrası gün batımı, seyirlik görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası gün batımında gökyüzündeki sıcak tonlar, görsel şölen oluşturdu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, diğer yanında ise gün batımı dron kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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