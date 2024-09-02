İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Uçaklar Pisti Pas Geçti - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Uçaklar Pisti Pas Geçti

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen iki uçak pisti pas geçerken, bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Şiddetli yağmur ve elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı. Yağışın etkisi geçtikten sonra hava trafiği normale döndü.

02.09.2024 15:48
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İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen 2 uçak pisti pas geçerken bazı uçaklar havada bir süre tur atmak zorunda kaldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve elektrik yüklü Cumulonimbus bulutları dolayısıyla uçuşlarda kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklardan ikisi yağış yüzünden pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise havada kısa bir süre tur attı.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından havalimanındaki hava trafiği normale döndü.

Havalimanından kalkış yapan uçaklarda ise herhangi bir sorun yaşanmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Uçaklar Pisti Pas Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Sağanak Yağış Nedeniyle Uçaklar Pisti Pas Geçti - Son Dakika
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