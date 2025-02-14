İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma - Son Dakika
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İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

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İstanbul'daki bir özel sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin savcılık soruşturması başlatıldı.

14.02.2025 19:47  Güncelleme: 20:09
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İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapılmasına ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda büyük tepki çeken özel sağlık kuruluşunda ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yapılması skandalına ilişkin harekete geçti. Savcılık skandala ilişkin resen soruşturma başlattı.

PAZARLIK SKANDALI TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul'da yaşayan 51 yaşındaki B.T, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'deki özel bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T. Bakırköy'deki bir özel hastaneye sevk edildi. B.T'ye anjiyo için ameliyat masasındayken hastanenin muhasebecisi olduğu belirtilen bir kişi kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yaptı. Bu kişinin hastaya, "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuluyor.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MÜHÜRLEME KARARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özel sağlık kuruluşuna giderek tutanak tutmuş, incelemeler sonrası anjiyografi ünitesi mühürlenmişti. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, söz konusu hastanın bugün kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.

İstanbul\'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
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