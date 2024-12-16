İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi

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İstanbul Valiliği, son 1,5 ayda sahte alkolden 73 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Denetimlerde 287 bin 758 litre sahte alkolün de ele geçirildiği bildirildi.

16.12.2024 13:43
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İstanbul'da 1 Kasım'dan bugüne kadar 73 kişi sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 37'si hayatını kaybederken, 17 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. 19 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

36 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Sahte içkiden ölümlerin ardından polis ekiplerinin denetimleri hız kesmeden sürüyor. Sahte alkol temin eden ve zehirlenmelere sebep olanların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 36 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 14'i ise serbest bırakıldı.

32 İŞLETMEYE 2.6 MİLYON TL CEZA

Öte yandan İstanbul'da sahte alkollü içki denetimleri aralıksız devam ediyor. 2024 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 2 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde; 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve etiket, kaçak veya sahte alkollü içki imal ve satışında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi. 32 işletmeye toplamda 2 milyon 662 bin 52 TL idari ceza uygulandı.

İstanbul\'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37\'ye yükseldi
Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vatandaş Rıza:
    37 kisi telef olmuş 11 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu sahte içkiden ölenlerin tek sorumlusu Akp genel başkanıdır.İçki ve sigaraya fahiş fiyat uygulaması yüzünden bu insanlar sahte içkiye ,ucuz içkiye yöneliyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar.Bu İkdidar döneminde sayısısız insan bu yüzden öldü... 4 6 Yanıtla
  • Behzat:
    yaramaz aslan sütünü vereceğine çişini icirmis. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kalan sağlar bizimdir sonuçta hem sağlık hem paran gider karar senin herkes kendi bacağından asılır sonuçta zevki sefası bir yana sonuçta haram içen içsin içmeyen içmesin ama hiç kimse içmesin beyin varsa kullanın the end 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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