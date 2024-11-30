İstanbul\'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü

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Yerine şimdiden iki aday çıktı

(İSTANBUL) İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hastanelik olan 15 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Son 5 gün içinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda yaşamını yitiren ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi.

Gece Kulübüne sahte içki operasyonu

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayrıca alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 33 adet, toplamda 16 litre, üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motosikletle sahte içki satıyor

Beyoğlu'nda motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın (30), çıkartıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.