İstanbul'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü

Geniş Video İzle

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 15 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 8 hastada yoğun bakımda.

30.11.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hastanelik olan 15 kişiden 7'si hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Son 5 gün içinde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda yaşamını yitiren ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi.

Gece Kulübüne sahte içki operasyonu

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ayrıca alkol satışı yapan işletmelere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 33 adet, toplamda 16 litre, üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motosikletle sahte içki satıyor

Beyoğlu'nda motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.  Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın (30), çıkartıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

İstanbul\'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sahte İçki, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:45:11. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sahte İçecek Faciası: 7 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.