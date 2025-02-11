İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu

Jandarma, Ümraniye'de 5 milyon sahte ilaç ve hap basım makinelerine el koydu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2025 19:33
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(İSTANBUL) Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere farklı birçok ilacın sahte olarak üretilip orijinal markalara aitmiş gibi paketlemesinin yapılarak piyasada satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Ümraniye'de operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 5 milyon sahte hap ve hap basım makinesine el kondu. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere farklı birçok ilacın sahte olarak üretilip orijinal markalara aitmiş gibi paketlemesinin yapılarak piyasada satıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu organize suç örgütünün Ümraniye'deki 4 depo ve bir imalathanesine baskın yapıldı.

5 milyon sahte hapa el kondu

Baskınlarda 100 bin adet boş ilaç kutusu, 5 milyon adet çeşitli markalara ait sahte hap, 9 adet hap basım makinası, 350 kilogram ilaç yapımında kullanılan toz ham madde, 60 bin adet yeşil reçeteye tabi sahte hap  ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyar lira değerinde olduğu belirtilen sahte ilaçlarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İlaç Operasyonu - Son Dakika

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