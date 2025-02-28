İstanbul'da Sahte Para Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte Para Operasyonu

Sahte dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi, 25 şüpheli yakalandı; 10'u tutuklandı.

28.02.2025 19:09
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(İSTANBUL) İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonlarda, piyasa sürülmeye hazır sahte dolar, avro ve Türk Lirası ele geçirildi. 27 adrese yapılan baskınlarda 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Para sayma makinesinden geçen sahte avro ve doları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeyi yakalamak için yürütülen çalışmalarda kalpazanların sahte döviz ve Türk lirasını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşan polis, şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 21 Şubat'ta İstanbul, Osmaniye ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 27 adrese yönelik teknik takipler sonucunda gerçekleşen baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 100'lük 13.536 adet sahte dolar, 200'lük 1.500 adet sahte avro, 100'lük 9.101 adet sahte avro, 50'lik 18.800 adet sahte avro, 1 adet 20, 1 adet 10 avro, 100'lük 74 adet Türk Lirası, 1 adet tabanca, 2 adet para sayma makinası ve 26 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kalpazanların 10'u tutuklandı

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 12'si sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen sahte paralar ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: ANKA

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