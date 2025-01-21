İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

Güncel

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 21-26 Ocak'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Nereye", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "İki Kişilik Hırgür", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Medea Material" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Kendi Gök Kubbbemiz (Yahya Kemal)" oyunlarını sahneleyecek.

Garibaldi Salon 2'de "Hepyek", Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kuşdili", Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde "Işıltılı Haşerat" oyunları 23-25 Ocak'ta gerçekleşecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Fuaye Salonu'nda, bugün ve yarın "Büyülü Ağaç", 23-26 Ocak'ta ise "Ağustos Parkı" adlı çocuk oyunları izlenebilecek.

İBB Şehir Tiyatrolarında birçok oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Şehir Tiyatrolarında 22-25 Ocak'ta Mihail Bulgakov'un yazdığı ve Mustafa Kemal Yılmaz'ın çevirdiği yeni oyun "Köpek Kalbi" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde, "Fosforlu Cevriye" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Yaftalı Tabut" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Ben Medea Değilim" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Uçurtmanın Kuyruğu" Ümraniye Sahnesi'nde, "Maviydi Bisikletim" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "İkinci Perdenin Başı" Müze Gazhane Meydan Sahne'de izleyici karşısına çıkacak.

Çocuk oyunları "Rüya" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Benim Küçük Yıldızım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Masal" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Herkes Sihirbaz Olacak" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bir Gece Masalı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde ve "Çöpsüz Dünya" Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 26 Ocak'ta izlenebilecek.

Anton Çehov'un tek perdelik kısa oyunu "Kuğunun Şarkısı" 25 Ocak'ta Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde, "Dolap" 24 Ocak'ta Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Nancy Kleinbaum'un romanından Gökçe Biçer'in oyunlaştırdığı "Ölü Ozanlar Derneği", 24 Ocak'ta AKM'de sahnelenecek.

Konserler

Golden Horn Brass, zengin repertuvarıyla 25 Ocak'ta Borusan Müzik Evi'nde sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) yeni prodüksiyonu "La Traviata" operası, 23 Ocak'taki prömiyerin ardından 25 Ocak'ta da AKM'de sahnelenecek.

Avusturyalı besteci Franz Schubert'in bestelediği, Alman şair Wilhelm Müller'in kaleme aldığı 24 parçalık şiir dizisi "Winterreise" (Kış Yolculuğu), İDOB Modern Dans Topluluğu (MDT İstanbul) yorumuyla bu akşam AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğunun "Tutar mısın Elimi" adlı dans gösterisi, AKM Tiyatro Salonu'nda yarın izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri serisi, 24 Ocak'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak konserle devam ediyor. Şef Lionel Bringuier yönetimindeki konserde Daniel Lozakovich solist olarak sahnede olacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğunun düzenlediği "Sazdan Söze" konseri klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'yı konuk edecek. Konser 25 Ocak'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Anadolu Ateşi'nin "Kıvılcım Dans Gösterisi" 25 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda izlenebilecek.

Cumartesi günleri düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında, 25 Ocak'ta operalardaki aşk sahnelerinden seçilmiş eserler ile aşk için bestelenen eserlerden bölümler seslendirecek.Basta Tuncay Kurtoğlu, piyanoda Melahat İsmayilova'nın yer alacağı konserde soprano Mine Kurtoğlu da sahne aacak.

Besteci ve müzisyen Majak Toşikyan'ın, şair Hovhannes Tumanyan'ın 1891'de yazdığı "Ahtamar" şiirinden esinlenerek, konseptini ve müziklerini hazırladığı "Ahtamar Efsanesi" müzikli dans gösterisi, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 26 Ocak'ta izlenebilecek.

Söyleşiler, tiyatro oyunları

"Bay Majör'le Klasik Müzik Masalları" sesli kitap serisinin yazarı Neşe Oğuzsoy, serideki baş karakter "Müzik Araştırmacısı Bay Majör" ile 26 Ocak'ta AKM Tiyatro Salonu'nda buluşuyor. İzleyiciler interaktif, müzikli aile oyununda, Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinleme şansı bulacak.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının ses getiren yazarları ve çevirmenleri bir araya getirdiği "İş Kültür Okur Buluşmaları"nın dördüncüsü 23 Ocak'ta gerçekleşecek. Nişantaşı'ndaki İş Mekan'da ücretsiz düzenlenen etkinlikte, güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden "Transhümanist Devrim" kitabı konuşulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını işleyen "Mustafa" filmi, 21-23 Ocak'ta AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek.

Merve Dizdar'ın sahne aldığı "İnsanlar Mekanlar Nesneler" oyunu, 25 ve 26 Ocak'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Platinum Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı "1923" oyunu, 26 Ocak'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" isimli stand up gösterisi ile Şahika Tekand'ın "Ölüyor mu Ne?" oyunu yarın, Aksel Bonfil'in kaleme aldığı "Muskat" 23 Ocak'ta, Yeni Türkü, Tolgshow ve Kerem Görsev 24 Ocak'ta, "Aşk Biter mi" ve "Aşık Shakespeare" oyunları 25 Ocak'ta Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Atlar da Kaderle Koşarlar" sergisi Rami Kütüphanesi Salon F1'de 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek gibi kavramlara odaklandığı "Kayıp Alfabe" adlı sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Albayrak Hat Takvimi Eserleri Sergisi "Adil-i Mutlak", Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde 27 Ocak'a kadar görülebilecek.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, 14 Şubat'a kadar Kalyon Kültür'de gezilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak'a kadar beğeniye sunulacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi, AKM Müzik Platformu'nda sergileniyor.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor.

" Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi", 23 Ocak'tan itibaren Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da görülebilecek.