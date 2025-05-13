İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

İstanbul'da tiyatro, konser ve sergi etkinlikleri bu hafta sanatseverleri bekliyor.

13.05.2025 09:30
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İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Timsah Ateşi" gösterisi bu akşam tiyatroseverlerle buluşacak.

Morgan Llyod Malcolm'un yazıp Tuğrul Tülek'in yönettiği "Kutsal" adlı tiyatro oyunu AKM Tiyatro Salonu'nda, 15 Mayıs'ta izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13-18 Mayıs'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Suçsuzlar Çağı", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla" oyunlarını sahneleyecek.

Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 16-18 Mayıs'ta "Gergedanlar", Üsküdar Stüdyo Sahne'de 13-15 Mayıs'ta "Callback", Garibaldi Salon 2'de 15-18 Mayıs'ta "Işıltılı Haşerat" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Titanik Orkestrası" izleyiciyle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Tiyatro Kulübü'nün "Giardano Bruno", 15 Mayıs'ta Süleyman Demirel Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nün "Karşılaşma" oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 16 Mayıs'ta İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Müzikal Topluluğu "Heathers", 17 Mayıs'ta ise Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü "Titanik Orkestrası" oyunlarını sergileyecek.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yarın MEF Üniversitesi MEF Tiyatro Kulübü'nün "Kaç Baba Kaç", 15 Mayıs'ta Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları tarafından sahnelenen "Bahar Noktası" oyunları izleyicinin beğenisine sunulacak.

Maximum Uniq Hall'de 16 Mayıs'ta Morris Panych'ın yazıp Ceren Aksakal'ın çevirdiği "Bulaşıkçılar" tiyatro oyunu sahnelenecek.

AKM Yeşilçam Sineması'nda bugün, yarın ve 15 Mayıs'ta "Böyle Küçük Şeyler", "Konsey" ve "Armand" filmlerinin gösterimi gerçekleşecek.

"Bahar" konseri AKM'de müzikseverlerle buluşacak

AKM Tiyatro Salonu'nda, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Bahar" konseri ile "AKM Pazar Resitalleri Canan Anderson'la Kemanın Renkleri" etkinlikleri müzikseverlerle buluşacak.

Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu'nda da "AKM Pazar Resitalleri Oda Müziği Konseri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" etkinliği dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Güncel Gürsel Artıktay Kadıköy Sahne'de, Istanbul Arabesque Project de Aqua Florya Hayal Kahvesi Sahnesi'nde yarın konser verecek.

"Yol ve Yad" sergisi "Hac Yolculuğunun" ilmi boyutuna ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde açık olacak. Yazma eserler ve tarihi görsel belgelerle hac yolculuğunun idari ve ilmi boyutuna ışık tutan sergide, menzilnamelerden sürre defterlerine, hac risalelerinden mecmualara, minyatürlerden gravürlere asırlar boyunca oluşan yazılı ve görsel birikimin nadide örnekleri yer alıyor.

Filistin halkının mücadelesini, İslam sanatının zarif formlarıyla dünyaya hatırlatmak hedefiyle gerçekleştirilen "Sadakat" sergisi, 17 Mayıs'a kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini bekleyecek. Sergiye eser bağışlayan sanatçılar arasında Ferhat Kurlu, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Cemil Efe, Sadrettin Özçimi, Selim Sağlam, Nilüfer Kurfeyz, Zehra Akdeniz, Şevval Çağıran, Sümeyye Bayırsokak ve Zeynep Tuğ bulunuyor.

Modern Fin çocuk edebiyatının önemli edebiyatçılarından Tove Jansson'un orijinal eserlerinden oluşan sergi, Aynalı Geçit'te 17 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Matteo Balduzzi'nin küratörlüğünde hazırlanan " İtalya'da Yolculuk" fotoğraf sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebiliyor.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar görülebilecek.

"Sultanların Mushafları" Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebiliyor

TÜYEK'in Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamit'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi, mayıs sonuna kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilecek.

"Sevgili Pinokyo" sergisi Rami Kütüphanesi'nde "2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı" sergisi ise İstanbul Lale Müzesi'nde 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Seyet Davoud'un daha önce hiçbir mecrada yayımlanmamış ve son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleştirilen, ressam Akın Ekici'nin süprematik fraktal resimlerinden oluşan "Supremacy In Fractals: Unfinished Things" sergisi, Galeri Işık Teşvikiye'de 19 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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