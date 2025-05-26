İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta

26.05.2025 13:15
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İstanbul'da konserler, sergiler ve tiyatro oyunlarıyla dolu bir etkinlik programı düzenlenecek.

İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

İstanbul Modern'in "Sizin Perşembeniz" başlıklı Sanatçı Buluşmaları kapsamında "Memed Erdener ile Söyleşi: Metafor ve Absürd" etkinliği 29 Mayıs'ta İstanbul Modern Kütüphane'de gerçekleştirilecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazıp Serdar Biliş'in yönetip uyarladığı "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" tiyatro gösterisi, yarın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yarın Pera Güzel Sanatlar Lisesi "Bir Yaz Gecesi Rüyası", 28 Mayıs'ta İstek Özel Atanur Oğuz Okulları "Cyrano de Bergerac", 29 Mayıs'ta da Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi "Dr. Faustus'un Acıklı Öyküsü" oyunlarını sahneleyecek.

Eyüpsultan Refhan Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Kaybolmuş Ruhlar" oyunu yarın, Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesinin "Sırça Hayvan Koleksiyonu" 28 Mayıs'ta, Alkev Özel Anadolu ve Fen Lisesinin "Bir Yaz Gecesi Rüyası" oyunu 29 Mayıs'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde sergilenecek.

Gen Kolejinin "İki Sıkılgan" (Les Deux Timides) oyunu yarın, SAJEV Küçük Prens Lisesinin " Moliere'den Çeşitlemeler" oyunu 28 Mayıs'ta Ümraniye Sahnesi'nde izlenebilecek.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın ortak yapımı "Timsah Ateşi" yarın Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sezonun son gösteriminde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Afife Tiyatro ve Zorlu PSM'nin ortak yapımı "Afife" bugün, 2 ve 3 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın üstlendiği oyunda Evgar ile Tilbe Saran, Necip Memili, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bedir Bedir, Orkuncan İzan ve Ekremcan Arslandağ da rol alıyor.

Konserler

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 29 Mayıs'ta AKM Tiyatro Salonunda "İstanbul Fetih, Mekan, Müzik" konserinde sevilen eserlerden oluşan bir seçkiyi yorumlayacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının DenizBank Konserleri Sezon Kapanış Konseri 30 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonunda, Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Cenk Erdoğan Solo konseri 31 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu fuaye alanında verilecek.

TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği "Radyo Sanatçıları Konseri Meydan Faslı" konseri 31 Mayıs'ta, AKM Pazar Resitalleri Asya'nın Tatlı Suları Piyano Resitali de 1 Haziran'da AKM Tiyatro Salonunda dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından hayata geçirilen ve her yıl büyük ilgi gören "Bir Şiir Bir Hayat" serisinin dördüncü sergisi "Canım İstanbul" AKM Galeri'de 29 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Yeditepe Bienali", 18 Haziran'a kadar İstanbul'da Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeninde sanatseverleri ağırlayacak.

Sanatçı Seyed Davoud'un son dönem resimlerinden oluşan sergisi "HAY-AT", 12 Haziran'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren "Zuhurat" sergisi, Dolmabahçe'de Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika

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