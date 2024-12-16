İstanbul'da Sanat Dolu Hafta

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Khan Sultan Operası", 18-19 Aralık'ta "Fındıkkıran" bale gösterisi, 20-22 Aralık'ta "Uçmak 'Hezarfen Ahmed Çelebi'" tiyatrosu ve 21 Aralık'ta "Fatih Sultan Mehmet (Maometto II)" opera gösterisi izleyiciyle buluşacak.

AKM Yeşilçam Sineması'nda 17-19 Aralık'ta "Trump'ın Hikayesi", 18 Aralık'ta "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir", 22 Aralık'ta "Türkan" filmi izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 17-21 Aralık'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Otoban Köpekleri", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Meraklısı İçin 'Öyle Bir Hikaye'", 17-22 Aralık'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Ebedi Barış", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Çarpışma", 19-22 Aralık'ta Garibaldi Salon'da "Işıltılı Haşerat" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 18-21 Aralık'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Hamlet", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Hedda Gabler", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Çingene Boksör", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yarın "Bank Ban", 18-21 Aralık'ta ise "İfigenya" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

AKM'de yarın "Ustalardan İzler" ve "Barcelona Guitar Trio & Dance", 18 Aralık'ta " Nevzad Atlığ'ın Hatırasına 'Dede Efendi'nin Ferahfeza Ayin-i Şerifi'", 20 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri- İsmet İnönü'yü Anma Konseri" ve 21 Aralık'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Keman Piyano Resitali" gerçekleşecek.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda yarın "Şeb-İ Arus- Mevlana Celaleddin Rumi 751. Vuslat Yılı-Durma, sefer et diyar-ı Kalbe", 21 Aralık'ta "CRR Senfoni Orkestrası", 22 Aralık'ta ise "Pacific Quintet" konserleri izlenebilecek.

Macar piyanist Mihaly 'Misi' Boros Türkiye'de ilk konserini bugün Deniz Müzesi'nde verecek.

"Borusan Quartet-Yeni Yıl Konseri: Minyatürler" yarın ENKA Oditoryumu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Geleneksel Tuareg müziği yapan Nijeryalı müzisyen Mdou Moctar, yarın Babylon'da sahne alacak.

IF Performance Hall'de yarın Güney Afrikalı müzik grubu "Vulvodynia", 20 Aralık'ta da Kovacs müzikseverlerle buluşacak.

Borusan Quartet, 20 Aralık'ta Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Semicenk, 21 Aralık'ta "En Uzun Gece" konseriyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verecek.

Fazıl Say Volkswagen Arena'da, Emel Sayın Bostancı Gösteri Merkezi'nde 21 Aralık'ta dinleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Yeryüzü Renkleri" sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlere sunuldu.

Heykeltıraş Koray Ariş'in 60 yıla uzanan heykel pratiğini yansıtan "İçinde Yaşadığımız Deri" başlıklı sergisi Arter'in ikinci kat galerisinde açıldı.

Farklı sanatçılar tarafından üretilen özgün eserleri bir araya getiren "Anlatılar" karma sergisi, 42 Maslak Galeri 7'de ziyaret edilebiliyor.

Edebiyat, tiyatro ve sinema dünyasından önemli karakterlerin portreleri ile bu portrelere eşlik eden seslendirmelerin yer aldığı "Konuşan Resimler 10. Yıl Veda Sergisi", AKM'de ziyaret edilebilecek.

Kış atmosferini sanatla buluşturmayı hedefleyen "Winter Tale" sergisi, The Stay Boulevard Nişantaşı'nda görülebilecek.

Ressam Ertuğrul Ateş'in, Denizbank iş birliğinde hazırladığı "40. Yıl Ertuğrul Ateş" sergisi, Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluşuyor.

Hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebiliyor.

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon", Kelimat Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Hattat Mustafa Cemil Efe'nin "Tecelli" isimli 13. kişisel hüsnühat sergisi, Saray Koleksiyonları Müzesi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde 18 Aralık'a kadar görülebilecek.

Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Wabi-Sabi- Lotus 5 Grubu Japon Sanat Sergisi", Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde 22 Aralık'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, Kalyon Kültür'de 14 Şubat 2025'e kadar açık olacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de ziyaret edilebilir.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri (taş baskı) ve fotoğraflarından oluşan 170 eserini, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.