İstanbul'da Sanat Dolu Hafta - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Hafta

30.06.2025 11:10
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İstanbul'da konserler, sergiler ve tiyatro gösterimleri sanatseverleri bekliyor.

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede, yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi ve tiyatro oyunları, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de Pluxee Sinema günleri kapsamında bugün "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve 3 Temmuz'da "12 Monkeys" filmleri izleyiciye sunulacak.

Bugün "İbrahim Selim ile Bu Gece", yarın ise "Tuzbiber 3'lü Stand-Up" gösterileri Zorlu PSM'de konuklarını ağırlayacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün "An Epic Symphony & maNga", 4 Temmuz'da "Selda Bağcan", 5 Temmuz'da "Funda Arar ile Arabesk Geceleri", 6 Temmuz'da ise "Teoman" konseri müzikseverlerle buluşacak.

Hayko Cepkin bugün, Melike Şahin 4 Temmuz'da Maximum Uniq Hall'de sahne alacak.

Zorlu PSM'de 4 Temmuz'da "Büyük Ev Ablukada Akustik", 5 Temmuz'da ise "PSM Loves Summer" programı kapsamında Jessica Pratt konserleri gerçekleşecek.

Jolly Joker Atakent Tema'da, 4 Temmuz'da Kaan Tangöze, 5 Temmuz'da Berkay sahne alacak. Jolly Joker Kartal İstMarina'da ise 4 Temmuz'da Simge, 5 Temmuz'da da Kaan Tangöze hayranlarıyla buluşacak.

Sergiler

Kalyon Kültür'ün hazırladığı, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserinin izleyiciye sunulduğu "Gündelik Mucizeler" sergisi Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da yarın son buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 20 Temmuz'a kadar görülebilecek.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırlanan "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Hafta - Son Dakika

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