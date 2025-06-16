İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar - Son Dakika
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İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar

16.06.2025 09:51
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İstanbul'da bu hafta konserler, tiyatrolar, sergiler ve festivallerle dolu bir etkinlik programı var.

İstanbul'da bu hafta yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinden sergilere, tiyatro oyunlarından festivallere, geniş bir yelpazede çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Dünya Bir Queen Meselesi", 20 Haziran'da "Dans Gala Gecesi", 22 Haziran'da "Kadın Dans Tiyatrosu" ve "Hazine-Geçmişin İzinde, Geleceğin Işığında" dans gösterileri izleyiciye sunulacak.

Zorlu PSM'de yarın "Eylül" ve "Drakula", 19 Haziran'da "Kaynat Bakalım" tiyatro oyunları sahnelenecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün "Amadeus", 22 Haziran'da "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" tiyatro oyunları, 19 ve 20 Haziran'da ise "The Imperial Russian Ballet Company- Kuğu Gölü Balesi" izlenebilecek.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yarın Matteo Bocelli, 18 Haziran'da Yıldız Tilbe konseri gerçekleşecek.

AKM'de yarın "Urfa Ahengi" konseri sanatseverlerle buluşacak.

53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 19 Haziran'da NDR Elbfilarmoni Orkestrası ve Frank Peter Zimmermann, 20 Haziran'da "NDR Elbfilarmoni Orkestrası ve Rafal Blechacz" konserleri AKM'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sevcan Orhan yarın, Güler Duman ve Oğuz Aksaç ise 20 Haziran'da Mahsus Sahne'de müzikseverlerle buluşacak.

Breathe. "PSM Loves Summer" konser serisi kapsamında 18 Haziran'da Zorlu PSM'de hayranlarının karşısında olacak.

"Geneva Camerata Revolta" konseri 18 Haziran'da, "Vokal Akademi Pop-Caz Korosu Yaz Konseri" de 20 Haziran'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Erik Leuthauser ve CRR Caz Orkestrası 20 Haziran'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Athena grubu BtcTurk Vadi Açıkhava'da, Duman müzik grubu ise KüçükÇiftlik Park'ta 21 Haziran'da konser verecek.

Sergiler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle bu yıl "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Yeditepe Bienali", 18 Haziran'a kadar İstanbul'da Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarları ve Nuruosmaniye Camisi Mahzeni'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TÜYEK) düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz'a kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Fotoğraf sanatçısı Dorka Demeter'in eserlerinin sergilendiği "Mimari İhtişam: Macar Art Nouveau" sergisi, Macar Kültür Merkezi İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

Çağdaş sanatçı Ali Kazma'nın yeni kişisel sergisi "Aklın Manzaraları", İstanbul Modern'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ve Türk basınının hafızası olan Basın Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan koleksiyon sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi TGC Basın Müzesi'nin Çemberlitaş'taki tarihi binasında görülebilecek.

Sanatçı Aylin Eskinazi'nin "Saklambaç Oynarken" adlı kişisel sergisi 22 Haziran'a kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri'de ziyaret edilebiliyor.

Tapu ve Kadastro Arşiv Dairesinin zengin koleksiyonlarından uzmanlarca derlenen "Toprağın Hafızası" sergisi, 20 Haziran'a kadar Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda sanatseverleri ağırlayacak.

Akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın, şehrin ikonik özellikli tarihi yapılarına odaklanan "İstanbul'u Sevmek" sergisi izlenime sunuldu.

Hattat Savaş Çevik'in öğrencilerinin Ma'kıli türünde hat eserlerine yer verilen "Mizan" sergisi, İstanbul Tasarım Merkezi'nde 22 Haziran'a kadar görülebilecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformunun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

Rauf Tuncer'in resim, serigrafi ve gravür sergisi "Otağ", Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde kapılarını açtı.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırlanan "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde beğeniye sunuldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğinde hazırlanan "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 21 Kasım'a kadar devam edecek.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda görülebilecek.

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sanat Dolu Haftalar - Son Dakika

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