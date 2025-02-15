İstanbul\'da Şarjda Patlayan Telefon Alev Alev Yandı

Taylan ERGÜN İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda alev aldı. İş yerinde bulunan bir kişi yanan telefonu camdan aşağı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, 9 Şubat Pazar günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan 2 kişi telefonun bulunduğu odaya girdi. Yanan telefonu gören 1 kişi içeride bulunan maşa ile telefonu tutarak camdan dışarıya attı. O anlar işletme içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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