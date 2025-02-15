İstanbul\'da Şarjda Patlayan Telefon Alev Alev Yandı

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Taylan ERGÜN İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda alev aldı. İş yerinde bulunan bir kişi yanan telefonu camdan aşağı attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 9 Şubat Pazar günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde şarja takılı olan telefon bir anda patlayarak alev aldı. Patlama sesini duyan 2 kişi telefonun bulunduğu odaya girdi. Yanan telefonu gören 1 kişi içeride bulunan maşa ile telefonu tutarak camdan dışarıya attı. O anlar işletme içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.