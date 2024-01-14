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İstanbul'da Sıcaklık Artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceğini bildirdi. Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Ayrıca, yollarda gizli buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

İstanbul\'da Sıcaklık Artacak
14.01.2024 - 13:17,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yollarda gizli buzlanmaya dikkat

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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