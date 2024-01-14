 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da Sıcaklık Artacak - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da Sıcaklık Artacak

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesiyle birlikte önümüzdeki hafta boyunca güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar ise 11-15 derece aralığında seyredecek. Ayrıca, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

14.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 14:38
Abone Ol

İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi terk etmesi, hafta boyunca genellikle güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, sıcaklıklar bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

İSTANBUL BUGÜN 8 DERECE CİVARINDA

İstanbul genelinde güne 0 derecelerin altına gerileyen dondurucu soğuk hava (Ayaz) ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandı. İstanbul'da gün boyu havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 8 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kar bekleyen İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek

SICAKLIK HAFTA BOYUNCA 11-15 DERECE ARALIĞINDA

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava bölgeyi terk ederken hafta boyunca ( Salı hariç) havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak önümüzdeki hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

MEGAKENT İÇİN GİZLİ BUZLANMA UYARISI

AKOM'dan ayrıca kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda 'gizli buzlanma' uyarısı da yapıldı. Bu nedenle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul\'da Sıcaklık Artacak
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Sıcaklık Artacak - Son Dakika


14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45
Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24
İstanbul'da Sıcaklık Artacak İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06
İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:36
Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

Son Dakika
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
13:06 İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı
13:00 Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
12:44 Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak
12:36 Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine 92 kez giren sapık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:16 Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
11:31 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini yasaklayan belediye başkanını tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 14:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Sıcaklık Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement