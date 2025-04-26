İstanbul'da 2 iş yerinin kurşunlanması ve 1 kişiye silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Şişli'de E.A'ya yönelik silahlı saldırı düzenlenmesi, 3 Nisan'da Eyüpsultan'da kuyumcu dükkanı ve 11 Nisan'da Küçükçekmece'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı yakaladı.
Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı - Son Dakika
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