İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar yönlendirildi - Son Dakika
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İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar yönlendirildi

İstanbul\'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı\'na iniş yapamayan uçaklar yönlendirildi

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi. Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

28.02.2024 10:13
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İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis havayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar havada tur attı.

Yakıt kritiğine giren 4 uçak İstanbul Havalimanı'na, 5 uçak ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

Havalimanından yapılacak kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Yaklaşık bir saat süren gecikmeli iniş seferlerine ise saat 9.37'den itibaren izin verilmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar yönlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar yönlendirildi - Son Dakika
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