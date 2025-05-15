İstanbul'da Suç Örgütlerine Dev Operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütlerine Dev Operasyon

İstanbul\'da Suç Örgütlerine Dev Operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 104 kişi yakalandı, 58'i tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

15.05.2025 14:39
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İstanbul'da motosikletli gruplar aracılığıyla kurşunlama, yağma ve tehdit suçları işleyen organize suç örgütleri ile bu gruplara, yasa dışı silah temin eden şüphelilere yönelik 15 ilçede operasyon düzenledi. Operasyonlarda 104 kişi yakalanırken, 58'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve çalıntı araç ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ataşehir, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Büyükçekmece, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Tuzla ve Ümraniye'de 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 23 farklı olaya karıştığı belirlenen 104 kişi gözaltına alındı.

5 ayrı kaçak silah üretilen atölyeye baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 325 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 64 kurusıkı tabanca, 3 bin 709 silah mekanizması, bin 464 namlu, 5 bin 592 fişek, 5 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 23 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltında bulunan 23 kişiyle ilgili işlemler sürüyor.

SOSYAL MEDYADA SİLAH TEŞHİR EDENLER YAKALANDI

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sosyal medya platformlarında silah teşhir ederek halk arasında korku ve panik yaratmaya çalışan, organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 45 kişiyi tespit etti. Bu kişiler de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütlerine Dev Operasyon - Son Dakika

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