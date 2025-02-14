İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: 21 Gözaltı

Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

14.02.2025 10:46
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İstanbul'da Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İtalya'daki cezaevinde tutuklu bulunan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce, kent genelinde 6'sı iş yeri, 4'ü ev ile biri aracın kurşunlanması, biri yağma ve alıkoyma, 2'si tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli ile sosyal medyada propaganda yapan 11 zanlı tespit edildi.
Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 2'sinin de cezaevinde olduğu belirlenen soruşturma kapsamında 31 zanlıyı yakalamak üzere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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