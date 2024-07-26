İstanbul'da Ünlü Markalara Ait Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Ünlü Markalara Ait Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüğün piyasaya sürüleceğini belirledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı ve 500 milyon lira değerindeki kaçak ürünler ele geçirildi.

26.07.2024 11:45
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İstanbul'da, yurda kaçak yollardan sokulan, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlüğün ele geçirildiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve güneş gözlüğünün kaçak olarak piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda bu ürünlerin Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda saklandığını tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda piyasa değeri 500 milyon lira olduğu değerlendirilen, ünlü markalara ait 10 bin 103 çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ele geçirilen kaçak ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Ünlü Markalara Ait Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ünlü Markalara Ait Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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