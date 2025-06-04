İstanbul'da Uygulama Bazlı Taksi Dönemi Başlıyor

(İSTANBUL) İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacak "Uygulama Bazlı Taksi" hizmetini tanıttı. İstanbul'da yakın zamanda hizmete girecek 2.500 taksinin sadece lisans almış dijital uygulamalar üzerinden yolcu kabul edeceğini belirten Prof. Demir, "Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak. Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, kentteki taksi sorununun çözümüne katkı sunacak "Uygulama Bazlı Taksi" hizmetiyle ilgili bilgiler paylaştı. İstanbullulara seslenen Prof. Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek"

"Sevgili İstanbullular; sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, İstanbul'un uzun süredir bir taksi sorunu var. Bu sorunun çözümü için adımlar attık. UKOME kararıyla 2.500 adet 'Uygulama Bazlı Taksi', İstanbulluların hizmetine girecek. Uygulama bazlı taksiler, yoldan yolcu almayacak. Böylece trafik sirkülasyonu azalacak. Uygulama bazlı taksiler, sadece onaylanmış dijital uygulamalar üzerinden yolcu alabilecek. Böylece taksici esnafının da verimliliği artacak. Uygulama bazlı taksilerde sarı taksi tarifesi uygulanacak ve tüm yolculuklar kayıt altına alınacak. Böylece İstanbullular için ve de şoför esnafı için güvenli ve güvenilir bir yolculuk başlayacak. Uygulama bazlı taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl kalite kontrolüne tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı çalışan şoför arkadaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin ulaşım akademisi tarafından eğitime tabi tutulacak. Ayrıca uygulama bazlı taksiler, İstanbulluların güvenli, erişilebilir ve kaliteli bir taksi hizmeti almasını sağlayacak. Uygulama Bazlı Taksi sistemi, İstanbul'a hayırlı olsun"