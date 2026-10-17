İstanbul'da yağış sürüyor, Beykoz'da tıkalı mazgallar ekiplerce açıldı - Son Dakika
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İstanbul'da yağış sürüyor, Beykoz'da tıkalı mazgallar ekiplerce açıldı

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken belediye ekipleri su baskını riskine karşı önlem aldı. Beykoz'da akşam saatlerinde artan yağışla tıkalı mazgallar açıldı, M3 Kayaşehir Merkez İstasyonu girişi barikatla kapatıldı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini sürdürürken, bazı noktalarda belediye ekipleri su baskını riskine karşı önlem aldı.

Avrupa Yakası'nda Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Sultangazi ile Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Üsküdar, Kartal, Pendik ve Tuzla'da yağış etkili oluyor.

Beykoz'da ise öğleden sonra başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Beykoz Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ana arter ve daha önce su baskını yaşanan bölgelerdeki yağmur suyu kanallarını kontrol ederek tıkalı mazgalları açtı.

M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nın Kayaşehir Merkez İstasyonu'nun girişi de su baskını riskine karşı barikatla kapatıldı.

Kaynak: AA
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