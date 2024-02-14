İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor

İstanbul\'da yarın sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yaptığı açıklamada, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey ilçelerinde ağırlıklı olarak sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Su baskını ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

14.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA

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