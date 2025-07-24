İstanbul'da Yaz Sıcakları

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahillerde ve parklarda vakit geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da saat 20.50 itibarıyla sıcaklık 28 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 30,3 dereceye ulaştı.

Nem oranının yüzde 65'i bulduğu akşam saatlerinde ise vatandaşlar açık havada vakit geçiriyor.

Beykoz Çubuklu Sahili'nde sıcak havadan bunalan bazı gençler denize girerken, kimileri de balık tutmayı tercih etti. Bazı ailelerin de masalarını kurarak evde hazırladıkları yiyecekleri yedikleri görüldü.

Bebek Sahili'nde ise vatandaşlar sahil şeridindeki banklarda vakit geçirdi. Vatandaşlardan kimilerinin ağaç gölgelerinde dinlendiği, bazılarının ise denize girdiği gözlendi.