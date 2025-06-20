İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin
20.06.2025 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin
Haber Videosu

Havaların ısınmasıyla İstanbul'da 7 ilçede ev, iş yeri ve araçlara giren yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Bazı yılanlar yakalanıp doğaya bırakılırken bazıları da zehirli olduğu düşünülerek öldürüldü. Dr. Ergün Bacak, temmuz ve ağustos aylarında yılanların azalacağını belirterek, "Yılanlar öldükçe farelerin sayısı artacak. Bu nedenle de aslında önce tanımak sonra korumak gerekiyor" dedi.

İstanbul'da yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havalarında ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Sultangazi, Arnavutköy ve Eyüpsultan başta olmak üzere kırsal alanlara yakın olan ilçelerde görülen yılanlar için itfaiye ekiplerine gelen ihbarlar arttı.

İSTANBUL'DA 7 İLÇEDE YILAN GÖRÜLDÜ

Boş arazilerde, yol kenarlarında görülen yılanlar, ev ve iş yerlerinin bahçelerinde de görülmeye başlandı. İhbarlar üzerine olay yerine giden ekipler, koruyucu elbise ve ekipmanlarıyla muhafaza altına aldıkları yılanları doğaya bırakıyor. Bazı kişiler ise zehirli olup olmadığını bilmedikleri yılanları ellerindeki kürek, fırça, sopalarla öldürmek zorunda kaldı. Şuana kadar 7 ilçede görülen yılanlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

İŞ YERİNE YILAN GİRDİ

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde görülen yılan, iş yerine girdi. Tedirgin olan iş yeri çalışanları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekileri uzaklaştırarak yılanı çıkardı. Muhafaza altına alınan yılan, daha sonra doğaya salındı.

İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

ZEHİRLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN YILANLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Arnavutköy Sazlıbosna baraj gölünde çevredekiler tarafından fark edilen yılan, sopayla gölete atılırken Sultangazi'de mezarlıkta görülen yılan zehirli olduğunu düşünenler tarafından öldürüldü. Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde çocukların oynadığı sokakta görülen bir başka yılan ise fırça ve sopalarla öldürüldü. Büyükçekmece'de sokakta görülen yılan ise kedinin dikkatini çekti.

"EVLERİN YAKINLARINDA DENK GELİYORUZ"

Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Doğan Sağlam, "Maalesef, şimdi yerleşim yerinin etrafı otluklarla dolu. Geçen de bir yılan aniden aracıyla seyir halindeki arkadaşımızın önüne atlamış. Neredeyse kaza yapacağını söylüyordu. Yılan var tabii ki de, yok değil. Yetkili kişilerin ilgilenmesi ve buna bir önlem almalarında fayda var. Evlerin yakınlarında oluyor, denk geliyoruz. Bazen de komşularımızdan duyuyoruz; evinin önünde yılan görüldüğünü ve çocukların korktuğunu söylüyorlar. Hatta yakınımızda bulunan arka sokakta binaya girmişti yılan. İtfaiye ekipleri çağrılmıştı. Gelen itfaiye ekipleri yılanı kurtardıktan sonra doğaya saldı. Zehirli mi zararlı mı tabii ki de bilemiyoruz ama yılan olduğu için tedbirimizi almak zorunda kalıyoruz. Hatta zaman zaman bazı arkadaşlar yılan gördüğünde tedirgin oluyor. Zehirli olduğunu düşünerek yılanı öldürüyorlar. Böyle bir sıkıntılıydı sıkıntıyla da karşı karşıyayız" dedi.

İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

"YILANDAN KORKTUĞUM KADAR SİLAHTAN KORKMAM"

Yılanlardan çok korktuğunu söyleyen Süleyman Doğan Yılmaz, "Yılandan korktuğum kadar silahtan korkmam. Çok korkuyorum yılandan. Hanım korkmuyor; eliyle tutup çekiyor. Yılan sıcağı çok sever. Geldi demire dolanmış, 3-4 sene önce oturduğum yerin üstündeki yerdeydi. Görünce bu ne dedim. Hanımı çağırdım, kuyruğundan tuttu çekti. Öldürmeyelim dedi otluk alana bıraktı. Mesela şu bitişiğimizdeki bina boştu. Kiraya verildiğinde otlukları temizlendi. En az 30 tane yavru yılan öldürdüler. Özellikle boşalan çok geliyorlar. Hayvanlar aç. Bir de buraya İçki içmek için gelenler öldürüyorlar" dedi.

"TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARINDA AZALACAKLAR"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksek Okulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, "Yılanlar soğukkanlı hayvanlar. Kışın soğuktan korunabilmek için kış uykusuna yatıyorlar. Bizler gibi vücut ısıları sabit değil, çevreye göre ayarlayabiliyorlar. Bu nedenle sıcaklıklar arttıkça aktiviteleri de artıyor. İlkbaharın sonlarından itibaren hava sıcaklığı belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra yılanlar görülmeye başlıyor. Özellikle kırsal alanların, insanlar tarafından şehirleşmesiyle beraber, doğal alanların şehir baskısı altında kalmasıyla beraber, insanlarla karşılaşma durumları artmaya başladı. Sıcakları artıkça temmuz-ağustos aylarında biraz daha azalacaklar. Çünkü yılanlarda o kadar sıcaktan kaçmaya başlayacaklar. Şu an Mayıs ayı ve Haziran ayı yılanlarla en çok denk gelebileceğimiz aylar, en çok karşılaşabileceğimiz aylar. O nedenle de gayet normal. Bu kadar fazla insanın 20 milyon insanın bulunduğu bir şehirde haftada 3-5 yılan görmek böyle vakalarla karşılaşmak oldukça normal, sıradan" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

"İSTANBUL'DA SADECE BİR TÜR ZEHİRLİ YILAN VAR"

Öğretim Görevlisi Dr. Ergün Bacak, "Nedense kültür olarak yılanlardan çok fazla korkuyoruz. Aslında korkmamız gereken pek çok canlı cansız faktör. Kimse sivrisinekten korkmuyor. Sivrisinek dünyada en fazla insan öldüren hayvan. Öyle baktığımız zaman kimse mantardan korkmuyor. Mantar yiyorlar. Her yıl onlarca kişi mantardan hayatını kaybediyor. Ama yılanlardan korkuyorlar. Aslında bir bilinçsizlik söz konusu. Tanımamak söz konusu. Tanırsanız korkmazsınız. Bulunduğumuz coğrafyada, İstanbul'da sadece bir tür zehirli yılan var. Burunlu engerek. Boyu da yarım metreyi biraz geçiyor. 1 metreye çoğunlukla ulaşmıyor ve çok yavaş hareket eden bir tür. Çok nadir bulunan bir tür. Ben şimdiye kadar İstanbul'da 3 defa denk geldim. O kadar nadir görülüyor. Biz devamlı araziyiz. Devamlı doğadayız. Fakat çok az denk geliyoruz. En çok karşılaşılan yılanlar; çoğunlukla zararsız olan, Hazer yılanı gibi. Sarı yılan gibi. Eskülap yılanı gibi. Ev yılanı gibi. Çukurbaşlı yılan gibi yılanlar. Bunların hepsi zehirsiz yılanlar. Zehirsiz oldukları için çok hızlı hareket ediyorlar. Bakın yılanlar şuna dikkat etmen lazım. Zehirsiz olan yılan hızlı hareket eder. Zehirli olan yılan, zehirli olduğu için kolay kolay kaçmaz. Avını zehirleyerek, zerk ederek öldürdüğü için de çok yavaş hareket eder" dedi.

İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

"YILANLAR ÖLDÜKÇE FARELER ARTACAK"

Yılanların bio çeşitliliğe çok faydalı olduklarını söyleyen Ergün Bacak, "Bir yılan bir mevsim boyunca, onlarca fareyi yiyerek yok ediyor. Kurbağaları yiyorlar. Kertenkeleleri yiyorlar. Bu şekilde bio çeşitliliğe katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden de yılanları öldürmek yerine karşılaşma durumlarında, itfaiye haber vermek, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber vermek, belediyelere haber vermek en iyi yöntemlerden birisi olabilir. Mümkünse öldürmeyelim. Çünkü onlar doğanın bir parçası. Uzman bir kişi gelsin alsın. Başka bir alanda taşısın. Başka bir alanda yaşamına devam etsin. Çünkü sayıları çok azalıyor. Zaten şehirleşme baskısı onun üzerinde. Yollarda her yıl yüzlerce, binlerce yılan ezilerek hayatını kaybediyor. Bir de üzerine bu tip karşılaşmalarda ölürlerse etrafta yılanlar öldükçe farelerin sayısı artacak. Farelerin sayısı arttıkça hastalıklar artacak. Tarım ürünlerine gelen zarar artacak. Bu nedenle de aslında önce tanımak sonra korumak gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Çevre, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şenol Mirza:
    İmamoğlu yok ondan daha taş yağacak 0 10 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Yılanlar doğaya faydalı hayvanlar doğaya zararlı olan insanlar. Piknik yaparlar çöplerini orada bırakırlar denize giderler kavun karpuz kabuklarını pet şişeleri orada bırakırlar insanlar pislik hayvanlar zararsız. 4 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Imamoglu farki hersey cok guzel oluyor 40 yil onceye dondu istanbul istanbulun gobeginde kadikoyde kirpi dolasiyor sokaklarda 0 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi İnceleme başlatıldı ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
15:05
Pentagon: Başkomutan Trump’tan saldırı emri aldık, İran’ın nükleer programı yok oldu
Pentagon: Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu
12:29
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz
10:50
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:44
Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu
Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:57
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
09:50
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 17:03:42. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.