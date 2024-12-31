İstanbul'da Yürüyüş Nedeniyle Toplu Ulaşımda Düzenlemeler

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(İSTANBUL) - İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresinde 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferler durdurulacak veya güzergahlar değiştirilecek" denildi.

1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tramvay seferlerindeki değişiklikler

"T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı

31 Aralık 2024, Salı: Saat 22.00-02.00 arasında Kabataş- Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacak.

1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında seferler durdurulacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı:

1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılamayacak. Bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında tek yol işletmesi uygulanacak.

İETT hatlarındaki alternatif güzergahlar

Kapanacak yollar nedeniyle İETT'ye bağlı birçok hatta geçici güzergahlar belirlendi. İstanbullular, anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" uygulamasını kullanabilecek.

Etkilenen hatlar şunlar:

146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2.

Deniz ulaşımı da geçici olarak duracak

1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 04.00-12.00 arasında Galata Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, deniz ulaşımında da aksama yaşanacak.

Şehir Hatlarında sefer yapılamayacak hatlar:

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Beşiktaş-Haliç

Bu hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınacak.

"İstanbullulara uyarı"

İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına, belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir."