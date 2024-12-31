İstanbul'da Yürüyüş Nedeniyle Toplu Ulaşımda Düzenlemeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yürüyüş Nedeniyle Toplu Ulaşımda Düzenlemeler

İstanbul'da 1 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması sebebiyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. Tramvay, İETT ve deniz ulaşımında seferler durdurulacak veya güzergahlar değiştirilecek.

31.12.2024 17:16  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresinde 1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferler durdurulacak veya güzergahlar değiştirilecek" denildi.

1 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Tramvay seferlerindeki değişiklikler

"T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı

31 Aralık 2024, Salı: Saat 22.00-02.00 arasında Kabataş- Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacak.

1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında seferler durdurulacak.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı:

1 Ocak 2025, Çarşamba: Saat 06.00-14.00 arasında Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılamayacak. Bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında tek yol işletmesi uygulanacak.

İETT hatlarındaki alternatif güzergahlar

Kapanacak yollar nedeniyle İETT'ye bağlı birçok hatta geçici güzergahlar belirlendi. İstanbullular, anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" uygulamasını kullanabilecek.

Etkilenen hatlar şunlar:

146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2.

Deniz ulaşımı da geçici olarak duracak

1 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 04.00-12.00 arasında Galata Köprüsü çevresinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle, deniz ulaşımında da aksama yaşanacak.

Şehir Hatlarında sefer yapılamayacak hatlar:

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Beşiktaş-Haliç

Bu hatlardaki seferler ikinci bir duyuruya kadar askıya alınacak.

"İstanbullulara uyarı"

İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına, belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yürüyüş Nedeniyle Toplu Ulaşımda Düzenlemeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 22:54:18. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yürüyüş Nedeniyle Toplu Ulaşımda Düzenlemeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.