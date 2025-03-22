İstanbul'da Yürüyüş ve Gösteri Yasağı - Son Dakika
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İstanbul'da Yürüyüş ve Gösteri Yasağı

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında tüm gösteri ve etkinlikleri yasakladı.

22.03.2025 21:24
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, ilçe veya çevre illerden il güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların İstanbul'a giriş veya çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Valilik ayrıca, 19 Mart 2025 ile 23 Mart 2025 tarihleri arasında kent genelinde etkinlik, eylem, gösteri ve yürüyüş yasağının 26 Mart tarihine kadar 4 gün süreyle uzatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden, "il genelinde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı alınan tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesine" ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açklamada, Valilik tarafından alınan kararla 19 Mart 2025-23 Mart 2025 tarihleri arasında 4 gün süreyle il genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı, ancak ilde, huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı bir dizi tedbirin uygulanmasına devam edilmesinin gerektiği belirtildi. Valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle; konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliği ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart/afiş asılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23 Mart 2025 günü saat 00.01'den 26 Mart 2025 günü saat 23: 59'a kadar (4 gün) süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, 23 Mart, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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