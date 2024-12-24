İstanbul'da Zengin Sanat Etkinlikleri

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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün "Anadolu Ateşi", yarın "Sağır Sultan" dans gösterisi ve "Fatih Sultan Mehmet (Maometto II)" operası, 26 Aralık'ta "Fındıkkıran" balesi, 27-29 Aralık'ta "Acaibü'l Temaşa" tiyatro oyunu ve 29 Aralık'ta "Destanların Dansı" gösterisi izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 24-29 Aralık'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Lysistrata", 24-28 Aralık'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Rumuz Goncagül", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Kendi Gök Kubbemiz", Garibaldi Salon'da 26-29 Aralık'ta "Işıltılı Haşerat", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ise 27 ve 28 Aralık'ta "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 25-28 Aralık'ta Ümraniye Sahnesi'nde "Yenilmez", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise "Ben Medea Değilim" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de bugün "Timsah Ateşi" ve "Muhammed Ali", 25-26 Aralık'ta "Aşk Biter mi?", 26 Aralık'ta "Loop" ve 29 Aralık'ta "Afife" oyunları sahnelenecek.

Konserler

AKM'de bugün "Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı ve Zekai Dede'nin Doğumunun 200. Yılında Isfahan Mevlevi Ayin-i Şerifi", 27 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Yeni Yıl Konseri", 28 Aralık'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Zamanın Sesi" ve "Yeni Yıl Konseri" dinleyiciye sunulacak.

Ünlü piyanist Evgeny Grinko, bugün Volkswagen Arena'da dinleyicilerle buluşacak.

Ceza, 27 Aralık'ta Jolly Joker Kıyı İstanbul'da, Sıla da Günay Restaurant İstanbul'da konser verecek.

"Yalın-Bir Büyülü Gece" konserinde, 27-28 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Cem Adrian 28 Aralık'ta Hayal Kahvesi Aqua Florya'da, Hande Yener Jolly Joker Vadistanbul'da, Sevcan Orhan Mahsus Sahne'de konser verecek.

"mor ve ötesi Yeni Yıl Konseri 29 Aralık'ta dinleyiciyle buluşacak.

Zorlu PSM'de 29 Aralık'ta "Sidikli Kasabası Müzikali" dinleyiciye sunulacak.

Sergiler

İstanbul'da, Azerbaycan medeniyetini tanıtmak ve Karabağ Zaferi'ni anlatmak için "Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi" Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safveti Paşa Yerleşkesi'nde açıldı.

Genç sanatçıların eserlerinden oluşan "Döngü" isimli heykel sergisi, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde İstiklal Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Taviloğlu Koleksiyonu'nun 52 yıllık serüvenini İstanbul'un 7 önemli kültür mekanında sanatseverlerle buluşturan "Bir Koleksiyoner Hikayesi" sergisi, 30 Mart 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Çocuk kitaplarının yazı ve görsellerinin yer aldığı illüstrasyon sergisi "Kelimeler ve Renkler" Rami Kütüphanesi'nde, "Var Kalma Pratikleri" sergisi Institut Français İstanbul'da ziyarete açıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı, ressam Turgay Sarı'nın "Vaveyla" sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat'ta, sanatçı Zeynep Ayvacı Şanlı'nın "Harmony" adlı resim ve porselen sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir.

Ressam Bünyamin K.'nın "Resim" adlı sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Göztepe Kültür Merkezi'nde sanatseverleri konuk ediyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan "Yeryüzü Renkleri" sergisi Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlere sunuldu.

Farklı sanatçılar tarafından üretilen özgün eserleri bir araya getiren "Anlatılar" karma sergisi, 42 Maslak Galeri 7'de, kış atmosferini sanatla buluşturmayı hedefleyen "Winter Tale" sergisi de The Stay Boulevard Nişantaşı'nda ziyaret edilebilir.

Ressam Ertuğrul Ateş'in, Denizbank iş birliğinde hazırladığı "40. Yıl Ertuğrul Ateş" sergisi Galeri Deniz'de, hattat Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ'ın eserlerinden oluşan "Kadim Şehrin Sanatkarları" sergisi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine yer verilen, karma resim sergisi "Vizyon" Kelimat Sanat Galerisi'nde, Rahmi M. Koç Müzesi'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında, binek araçların kronolojik değişimini ele alan, "Beygir Gücü" sergisi de Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilecek.

İngiliz sanatçı Ian Berry'nin "Denim Ötesi" (Beyond Denim) sergisi, Kalyon Kültür'de 14 Şubat 2025'e, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi, fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul'u" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Ocak 2025'e kadar görülebilecek.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın bir buçuk milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, İstanbul Modern'de açıldı.

AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri (taş baskı) ve fotoğraflarından oluşan 170 eserini, 31 Aralık'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.