İstanbul'dan Hac Yolculuğu Başladı - Son Dakika
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İstanbul'dan Hac Yolculuğu Başladı

İstanbul'da 350 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Bu yıl 85 bin hacı adayı gidecek.

29.04.2025 14:41
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İstanbul'da 350 hacı adayından oluşan yılın ilk hac kafilesi, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki törenin ardından dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camide Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hacı adaylarına ibadetleri sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Zengin mümin kişiler için hac ibadetinin ömürde bir kere yapılmasının farz olduğunu belirten Erbaş, diğer hac ibaretlerinin nafile ibadet sayılabileceğini söyledi.

Hacı adaylarına ibadetlerinin kolay ve mübarek olmasını temenni eden Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ve bu alanda çalışan acentelerin bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

Erbaş, 5 bine yakın hocanın, Mekke'deki hastanede 500 civarında doktorun ve sağlık personelinin hacı adaylarının hizmetinde olacağını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün oradaki çalışmalarda görülebildiğini dile getiren Erbaş, "Ödül boşuna alınmıyor. Türkiye hac organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2023 yılında dünyanın hacılarına en çok, en fazla çeşitlilikte hizmet eden birincilik ödülünü aldık. 2024 yılında en disiplinli hac organizasyonu dünya birinciliği ödülünü aldık. Tabii bu ödülü alırken hacılarımızın çok büyük katkıları var. Sizlerin disiplinli şekilde Beytullah'ta, Ravza'da, Arafat'ta, otelinizdeki davranışlarınız, ibadetlerinizi en güzel şekilde yapmanız, bunlar da bizim organizasyonumuzun kolaylığına katkı sağlıyor." dedi.

Türkiye'deki "sıfır israf, sıfır atık" projesini hac sırasında da uyguladıklarını anlatan Erbaş, bu konuda da Türk hacıların dünyaya örnek olması için çalıştığını sözlerine ekledi.

Türkiye'den bu yıl 85 bin hacı adayı kutsal topraklara gidecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hac ibadetlerinin kabul olmasını dilerken, bu yıl 85 bin hacı adayının Türkiye'den kutsal topraklara gideceğini aktardı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari, hacı adaylarına "hayırlı yolculuklar" dilerken, Suudi Arabistan hükümeti olarak Türkiye'den gelen hacı adaylarını Mekke ve Medine'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da hacı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti, ardından katılımcılar ve hacı adayları fotoğraf çektirdi.

Hacı adayları duygusal anlar yaşadı

Törenin ardından yakınlarıyla vedalaşan ve İstanbul Havalimanı'na hareket etmek üzere otobüslere binen hacı adayları duygusal anlar yaşadı. Birçok hacı adayı, duygularını ifade etmekte güçlük çekti.

Hacı adaylarından Nihat Meydan, hac başvurusunu 2007'de yaptığını, 2025'te hak kazandığını söyledi.

Bugünü özlemle beklediğini belirten Meydan, "Bu sene nasip oldu, demek ki hakkımızda hayırlısı böyleymiş. Rabb'im hayırla gidip hayırla dönmeyi nasip etsin. Gerçek hacılardan olmayı diliyoruz. İnşallah nefsimize, şeytana yenik düşüp oralarda yaptığımız ibadetleri de boşa çıkarmayız." dedi.

Meydan, hac ibareti sırasında bol bol dua edeceğini anlatarak, "Memleketimize dua edeceğiz. Memleketimizin selameti, ferahı için özellikle Gazze'deki, Filistin'deki tüm Müslüman kardeşlerimizin sağ salim yerlerine ulaşmaları için ölümlerin bitmesi için dua edeceğiz. İsrail'i de kahru perişan eylesin Cenabıallah. Bütün hacılar böyle dua edecekler, inşallah dualarımız kabul olur." diye konuştu.

Eşiyle hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan Adem Cin, 15 yıl önce başvuru yaptığını belirtirken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, "İlk hacca yazılanların ilk gönderilmesi" konusunda ricasını iletti.

Yaşlandıkça hac ibadetinin yapılmasının zorlaştığından bahseden Cin, "15 yıl, her yıl çıkacak diye bekledik. Her yıl kuraları merakla takip ettik ama nasip bu zamanaymış, şükürler olsun Allah'a. Cenabıallah herkese nasip etsin inşallah. Şu anda biraz duygusalım, bu duygu anlatılmaz, yaşamak lazım." ifadelerini kullandı.

Eşi Hikmet Cin de bugünü gözyaşlarıyla beklediğini dile getirerek, "Hislerimi anlatamıyorum, gidip yaşayacağım onu. Bugün neler hissettiğimi bana değil, kalbime sorun. Allah hürriyetimizi, tüm 'Allah.' diyen herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

Hacı adaylarından Yusuf Toprak da 10 yıldır bugünü beklediğini, kutlu yolculuğa dua için çıktığını kaydetti.

Toprak, "Memleketimiz, Müslüman din kardeşlerimiz için dua edeceğiz. Şu anda çok heyecanlıyım. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Memleketimizi her türlü kötülükten korusun. Tüm Müslüman din kardeşlerimize dua için gidiyoruz, orası dua kapısı." dedi.

Zekeriya Genç ise "Çok mutluyuz. 14 yıl sonra çıktı. Gitmeyenlere de Rabb'im nasip etsin inşallah. Bütün ülkemize, memlekete, İslam alemine dua edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve diğer katılımcılar, hacı adaylarını dua edip el sallayarak uğurladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'dan Hac Yolculuğu Başladı - Son Dakika

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