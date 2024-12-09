İstanbul Devlet Tiyatrosu Berlin\'de

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İstanbul Devlet Tiyatrosu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 8. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde, geçen sezonun bol ödüllü oyunu "Çarpışma"yı sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'ta başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam edecek festivalde sahnelenen eser, farklı ülkelerden gelen sanatseverlerin de ilgisini çekti.

Festival boyunca Türk ve Alman tiyatro toplulukları arasında kültürel bir köprü kurularak, izleyicilere farklı kültürlerden özgün tiyatro eserleri sunuluyor.

İki temsille festivale katılan İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyunu, Müge Oskay yazdı, Kubilay Karslıoğlu yönetti.