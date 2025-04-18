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İstanbul Ebeveyn Zirvesi Başlıyor

Aile Yılı kapsamında düzenlenen İstanbul Ebeveyn Zirvesi, aile-okul işbirliğini güçlendirecek.

18.04.2025 12:26
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Aile Yılı" kapsamında, aile-okul işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek İstanbul Ebeveyn Zirvesi yarın başlıyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'nde gün boyu sürecek zirvede, aile psikolojisinden dijital okuryazarlığa uzanan çok sayıda konu alanında uzman isimlerce ele alınacak.

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi, toplumun temelini oluşturan ailenin güçlendirilmesine yönelik devlet politikalarına yeni bir yön kazandırırken eğitimde fırsat eşitliği, değer aktarımı ve psikososyal gelişim alanlarında ailenin belirleyici rolüne dikkati çeken bu vizyon doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı da saha uygulamalarını aile merkezli yaklaşımlarla yeniden şekillendiriyor.

Zirvenin açılış konferansını "Aile Psikolojisinde Yeni Ufuklar" başlıklı sunumuyla Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan verecek.

Zirvede, Yeşilay Başkan Yardımcısı ve Büyükelçi Dr. Mehmet Güllüoğlu, aileyi bağımlılıklardan koruma yollarını, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ise dijital çağın aile yapısına etkilerini değerlendirecek.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seval Erden Çınar, öğretmen, veli ile çocuk üçgeninde gelişim destekleyici ilişkileri ele alırken yazar Bestami Yazgan ise ailede değer aktarımına dair edebi bir sohbet yapacak.

Öğleden sonra, helikopter ebeveynlikten sanat terapisinde imge yolculuğuna kadar uzanan 13 uygulamalı atölye düzenlenecek. Program, saat 15.30'da kapanış oturumunun ardından katılım belgelerinin takdimiyle sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, aileyi yalnızca bireysel gelişimin değil, toplumsal istikrarın da asli unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Yentür, "Aile Yılı"nın eğitimde anne-baba-öğretmen dayanışmasını stratejik öncelik haline getirdiğini belirterek, "Biz aileyi, evlatlarımızın karakter inşasının başladığı ilk mektep olarak görüyoruz. Okul bilgiyi inşa eder, aile ise kişiliği. Bu iki yapı birlikte çalıştığında ortaya sadece başarılı öğrenciler değil, öz güveni yüksek, vicdanlı, sorumluluk sahibi bireyler çıkar. Türkiye Yüzyılı ancak bu ortak inşayla mümkün olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yürütülen rehberlik çalışmaları, veli eğitimleri ve okul-aile birlikleriyle işbirliğinin güçlendirildiğini aktaran Yentür, ebeveynlerin değişen toplumsal koşullara ve dijital dönüşüme uyum sağlaması için destekleyici modeller geliştirdiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Ebeveyn Zirvesi Başlıyor - Son Dakika

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