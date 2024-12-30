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İstanbul Eğitim Dergisi Yayın Hayatına Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim bilimleri alanında ISTJ dergisini yayımlamaya başladı.

30.12.2024 20:16
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve eğitim bilimleri alanında hakemli akademik dergi olarak hazırlanan İstanbul Eğitim Dergisi (ISTJ), ilk sayısıyla yayın hayatına başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim bilimleri alanındaki son gelişmeleri, araştırma sonuçlarını ve yenilikçi uygulamaları paylaşarak eğitimde kaliteyi yükseltme çabalarına katkıda bulunmayı amaçlayan dergi, ilk sayısında yayımladığı 7 seçkin makaleyle, eğitim alanındaki önemli gelişmeleri bilimsel bir zeminde ele alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, derginin kuruluş sürecindeki özenli çalışmalara ve elde edilen başarılara vurgu yaparak akademik açıdan nitelikli bir derginin hazırlanmasının, İstanbul eğitim camiası için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yentür, eğitimin hem teorik hem de pratik yönünü ileriye taşımanın önemine işaret ederek "Yeni bir dergi çıkarmamızın temel nedenlerinden biri, teori ve uygulama arasındaki güçlü köprüyü kurmaktır. Burada yayınlanan her çalışmanın sınıflarımıza, atölyelerimize ve eğitim kurumlarımıza doğrudan katkı sunmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da görev yapan öğretmen ve yöneticilerin birikimini, akademik bir zeminde paylaşmaları için ISTJ'nin büyük bir fırsat olduğunu belirten Yentür, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizin güncel akademik yaklaşımlarla desteklenmesi, aynı zamanda onların özverili çalışmalarının bilimsel temellere oturmasına imkan sağlayacaktır. Bu dergi, öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin sahip olduğu bilgi birikimini öne çıkarırken mesleki gelişimlerine de katkı sunmayı hedefliyor."

Yentür, derginin hazırlanmasında farklı üniversite ve kurumlarla kurulan iş birliğinin İstanbul eğitim sistemine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Bu süreçte 16 farklı üniversite ve kurumdan dergi kurulu üyeleri ile 526 doktoralı eğitimcinin ortak çalıştığını ifade eden Yentür, bu iş birliğiyle eğitimde çok yönlü ve zengin bir bilgi havuzunun oluşturulduğunu kaydetti.

Yentür, söz konusu iş birliği sayesinde İstanbul'da ve ulusal ölçekte yürütülen projelerin, araştırmaların ve uygulamaların akademik bir şeffaflık içinde paylaşılabildiğine vurgu yaptı.

"ISTJ'nin ikinci sayısı için de aynı heyecan ve titizlikle çalışmaya devam edeceğiz"

Derginin gelecek sayılarının daha geniş bir katılımla zenginleşmesini hedeflediklerini belirten Yentür, "ISTJ'nin ikinci sayısı için de aynı heyecan ve titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin ve bütün eğitim paydaşlarının katkısıyla bu platformu geliştireceğiz. Dergimiz eğitime dair yenilikçi fikirlerin ve bilimsel verilerin paylaşılmasında öncü bir rol üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Yentür, ISTJ'nin yalnızca İstanbul için değil, Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda da önemli bir adım olduğunu belirterek "Dergimizin, ulusal ve uluslararası ölçeklerde yankı uyandıracak bir çalışma olmasını hedefliyoruz çünkü biliyoruz ki eğitimde yapılan her atılım, ülkemizin geleceğine doğrudan etki eden en kritik alanlardan biridir." değerlendirmesini yaptı.

Yentür, derginin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm öğretmenlere, okul yöneticilerine, hakemlere ve yazar kadrosuna teşekkür ederek sonraki sayılarda da aynı özen ve heyecanla yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tanıtımı, 28 Haziran 2024'te İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda yapılan derginin ilk sayısına 38 makale başvurusunun alındığı ve bu makalelerden 7'sinin hakem değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak yayımlanmaya hak kazandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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