İstanbul'da Okul Güvenliği Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Okul Güvenliği Artıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planladı. İl genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandı. Okul çevresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

07.09.2024 23:16
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okullarda güvenliğin sağlanması için koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 235 okulda 204 kolluk görevlisi sabit olarak görevlendirildi.

İl genelinde bulunan 2 bin 497 okulun yönetimleriyle irtibatlı 1094 güvenli eğitim koordinasyon görevlisinin buraları ziyaret etmeleri planlandı.

Toplam 1290 okulun giriş çıkış saatlerinde 564 resmi ve sivil ekiple bütün eğitim ve öğretim dönemi boyunca tedbirler alınacak.

Trafik tedbirleri kapsamında 338 ekiple 532 noktada servis araçlarına yönelik uygulama yapılacak.

Kentte 39 ilçede faaliyete geçirilen Mobil Okul Timleri (M.O.T.) yeni eğitim öğretim döneminde de görevlerine devam edecek.

Okul yöneticileriyle iletişim halinde okul ve çevrelerinde etkin bir denetim mekanizması oluşturacak ekiplerin, şok uygulamalarla okul çevrelerinin güven ve huzurunu sağlaması amaçlanıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte il genelinde Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici- Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personeli ile M.O.T'lar başta olmak üzere ilgili tüm ekiplerinin katılımıyla okul çevrelerinde şüphelilere, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalar yapılacak.

Uygulamalarla okul çevresinde muhtemel olaylar ve olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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