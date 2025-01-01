İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan yılbaşında görev yapan polislere tebrik Açıklaması

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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yılın ilk dakikalarında kent genelinde görev yapan polisleri telsiz anonsuyla tebrik etti.

Taksim'deki Mobil Komuta Merkezinde yeni yılı karşılayan Yıldız, saatlerin 00.00'ı göstermesinin ardından kent genelinde görev yapan polislere telsizden seslendi.

Yıldız, 2024'te huzur ve güvenliğin sağlanması, vatandaşların can ve mal emniyetinin korunmasında gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı meslektaşlarına teşekkür ederek, "Yeni yılda da suç ve suçluyla mücadelede hiçbir taviz vermeden aynı heyecan, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık ve afiyet dileyen Yıldız, "2025 yılının siz fedakar meslektaşlarıma ve çok değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.