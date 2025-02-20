Istanbul Film Station 2024 Programı Açıklandı - Son Dakika
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Istanbul Film Station 2024 Programı Açıklandı

Istanbul Film Station jürisi ve mentörleri belirlendi, başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.

20.02.2025 10:47
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Bu yıl ikinci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Istanbul Film Station'ın jürisi ve mentörleri açıklandı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, 24-27 Nisan arasında Beyoğlu Hope Alkazar'da gerçekleştirilecek.

Bu yılki programın mentörleri arasında Stockholm Film Okulu direktörü Anders Rune, Square Eyes'dan dağıtımcı Sofia Tocar ve Avrupalı film geliştirme platformu Torino Film Lab'dan pitching koçu Edoardo Fracchia yer alıyor.

Kerem Kurdoğlu, Aycan Aluçlu ve Derya Durmaz kısa film jürisinde yer alırken, belgesel jürisi ise Emir Melek ve Evrim İnci'den oluşuyor.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar sürecek

İlk yılından farklı olarak Avrupa- Türkiye ortak yapım olanaklarına dair bir bölümün de yer alacağı etkinlik, proje koçları tarafından hazırlanacak proje sahiplerinin final sunumlarıyla sonlanacak.

Ayrıca finale kalan projelerin sektörün önde gelen isimlerinden geri bildirim alma ve işbirliği fırsatları yakalama şansı olacak.

Istanbul Film Station, kısa film ve belgesel projeleri için başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Finale kalan beşer proje, etkinlik boyunca mentörlerle birebir çalışma ve projelerini uluslararası düzeyde geliştirme fırsatı bulacak.

Keşif listesine giren 10 proje sahibinin etkinlikleri gözlemci olarak takip etme şansı da yakalayacağı programla ilgili detaylı bilgiye "istanbulfilmstation.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Istanbul Film Station 2024 Programı Açıklandı - Son Dakika

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