İstanbul Gaziosmanpaşa'da çatı yangını söndürüldü, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da çatı yangını söndürüldü, ölen yaralanan olmadı

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş hanının çatısında saat 19.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİOSMANPAŞA'da bir iş hanının çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda çıktı. Bir iş hanının çatısından henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevler nedeniyle iş hanının çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Gaziosmanpaşa'da çatı yangını söndürüldü, ölen yaralanan olmadı - Son Dakika
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