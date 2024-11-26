İstanbul Hastanesinde Yangın

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ATM\'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor

(İSTANBUL) - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Depo ve laboratuvar bölümünde çıkan yangından dumandan etkilenen 86 kişi tahliye edildi. Yangın bir süre sonra söndürüldü.

Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş kat bloklar arasındaki depo ve laboratuvar bölümünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi 19 araç ve 72 personel ile yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 86 kişi tahliye edilirken yangın bir süre sonra söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.