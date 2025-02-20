İstanbul Havalimanı\'nda Karla Mücadele Öne Çıkıyor

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İSTANBUL'DA aralıkla etkili olan kar yağışının İstanbul Havalimanı'ndan yapılan uçuşların olumsuz etkilenmemesi 404 kişiden oluşan karla mücadele ekibi 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve park yerlerini açık tutmak için hazır bekletiliyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesi için bir dizi önlemler aldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın 404 kişiden oluşan karla mücadele ekibi 179 araçla pistleri açık tutmak için çalışıyor. Ayrıca terminal operasyonda görevli 44 kişilik ekip ise kara tarafı olarak adlandırılan yerde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada havalimanı yetkilileri yolcuların uçuş durumlarını hava yolu şirketleri aracılığıyla düzenli olarak kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor. Şehir içi ulaşımda da olası trafik sıkışıklıklarını minimize etmek adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriliyor.