İstanbul Havalimanı'nda Uçuş İptalleri - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Uçuş İptalleri

19-21 Şubat'ta İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle uçuşlar azaltılacak, iptaller yaşanacak.

19.02.2025 02:11
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(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda alınan önlemleri duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında hava koşullarının hava trafiği üzerindeki etkileri değerlendirilerek kapasite azaltımı ve uçuş iptalleri kararı alındı.

İstanbul Havalimanı'nda uçuş azaltılacak

İstanbul Havalimanı'nda, 19 Şubat Çarşamba günü için uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltılırken, 21 Şubat Cuma günü için bu oran yüzde 20 olarak belirlendi. Günlük ortalama bin uçuşun gerçekleştirildiği havalimanında, bu doğrultuda 19 Şubat'ta yaklaşık 150, 21 Şubat'ta ise yaklaşık 200 uçuşun iptal edilmesi öngörülüyor.

Sabiha Gökçen'de kademeli uçuş iptalleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 19 Şubat günü için herhangi bir uçuş iptali öngörülmezken, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek. Bu kapsamda Pegasus Havayolları 46, Ajet Havayolları ise 22 uçuşunu iptal edecek.

21 Şubat Cuma günü için de önlem olarak yüzde 15 oranında uçuş iptali kararı alındı. Buna göre, Pegasus 68 uçuşunu, Ajet ise 34 uçuşunu iptal edecek.

Havayolu şirketleri ve ekipler hazırda bekliyor

Bakanlık açıklamasında, her iki havalimanında uçuş ekiplerinin programlarının gözden geçirildiği ve kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, nöbetçi ekiplerin sayısının artırıldığı ve havayolu şirketlerinin operasyonlarını aksatmamak için ek tedbirler aldığı bildirildi.

Yolcuların, uçuş iptalleri ve güncellenen uçuş bilgileri için havayolu şirketlerinin resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: ANKA

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