İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklandığı belirtilen küresel yazılım sorunu nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.
İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Küresel çapta yaşanan yazılımsal aksaklıklar dolayısıyla, havalimanımıza gelmeden önce uçuş bilgilerinizi kontrol etmenizi önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Havalimanı'nda Yazılım Sorunu: Yolculara Uçuş Kontrolü Uyarısı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?