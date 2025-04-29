İstanbul Havalimanları'nda Yolcu Artışı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanları'nda Yolcu Artışı

2025 ilk çeyreğinde İstanbul havalimanlarından 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti.

29.04.2025 11:37
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İstanbul'daki havalimanlarında 2025 yılının ocak-mart döneminde icra edilen iç ve dış hat seferlerinde toplam 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda söz konusu dönemde 3 milyon 423 bin 383 yolcu iç, 14 milyon 538 bin 80 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti.

Üç aylık dönemde toplamda 17 milyon 961 bin 463 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan uçtu.

Geçen yılın aynı döneminde, 3 milyon 627 bin 937 yolcu iç, 14 milyon 144 bin 805 kişi de dış hat olmak üzere 17 milyon 772 bin 742 kişi İstanbul Havalimanı'nı kullandı.

Havalimanındaki yolcu artışı 188 bin 721 kişi olarak hesaplandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu artışı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bu yılın ocak-mart döneminde iç hatlarda 4 milyon 320 bin 650, dış hatlarda ise 5 milyon 984 bin 192 olmak üzere toplam 10 milyon 304 bin 842 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde ise 4 milyon 312 bin 888 iç hat, 5 milyon 145 bin 608 dış hat olmak üzere toplam 9 milyon 458 bin 496 yolcu havalimanında ağırlandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 846 bin 346 kişi arttı.

İstanbul'daki iki havalimanından bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 7 milyon 744 bin 33, dış hatlarda ise 20 milyon 522 bin 272 olmak üzere toplam 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise toplam 27 milyon 231 bin 238 kişinin ağırlandığı İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yolcu artışı 1 milyon 35 bin 67 oldu.

Seferler geçen yıla göre 5 bin 556 arttı

İstanbul'daki iki havalimanında bu yılın ilk çeyreğindeki yolcu sayılarına paralel olarak yapılan sefer artışı da yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda ocak-mart döneminde 25 bin 576'sı iç, 96 bin 62'si dış hatlar olmak üzere toplam 121 bin 638 sefer icra edildi.

Geçen yılın ilk 3 ayında 120 bin 160 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre uçuşlarda 1478 artış meydana geldi.

Bu yılın ilk çeyreğinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 bin 135'i iç, 35 bin 787'si ise dış hat olmak üzere toplam 60 bin 922 uçuş icra edildi.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 56 bin 835 uçuşun yapıldığı havalimanında ilk 3 ayda sefer artışı 4 bin 87 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde 3 bin 401'i iç, 2 bin 785'i dış hatlar olmak üzere toplam 6 bin 186 sefer düzenlendi.

Bu havalimanında geçen yıl aynı dönemde toplam 6 bin 195 uçuş yapılmıştı.

Buna göre, İstanbul havalimanlarından yılın ilk çeyreğinde toplam 188 bin 746 uçuş yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde ise 183 bin 190 uçuş düzenlendi.

İstanbul havalimanlarının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre sefer sayısının 5 bin 556 uçuş ile yüzde 3'lük artış gösterdiği belirlendi.

Kaynak: AA

Havacılık, istanbul, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanları'nda Yolcu Artışı - Son Dakika

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