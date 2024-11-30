İstanbul Havalimanlarında Yolcu Artışı

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Yılın ocak-ekim döneminde 101 milyon 983 bin 265 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki iki havalimanı, yolcu sayısını yüzde 7 artırmayı başardı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ağırlanan yolcu sayıları, yılın 10. ayında da artmaya devam etti. Yolcu artış rakamları, hava yolu firmalarının bilançolarına da olumlu yansıdı.

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 67 milyon 530 bin 932 yolcu seyahat etti.

Bu yolculardan 14 milyon 702 bin 188'i iç, 52 milyon 828 bin 744'ü ise dış hatları kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda Ocak-Ekim 2023 döneminde iç hatlarda 15 milyon 381 bin 940, dış hatlarda ise 48 milyon 987 bin 481 olmak üzere toplam 64 milyon 369 bin 421 yolcu seyahat etmişti.

Bu yıl İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 161 bin 511 yolcu artışı olduğu hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yolcu sayısı yüzde 4 azalırken, dış hat yolcusu ise yüzde 8 arttı.

İstanbul Havalimanı'nın bu dönemki toplam yolcu sayısının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 arttığı belirlendi.

Sabiha Gökçen'de hem iç hat hem dış hat yolcusu arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 16 milyon 365 bin 948, dış hatlarda ise 18 milyon 86 bin 385 olmak üzere toplam 34 milyon 452 bin 333 kişi kullandı.

Geçen yılın 10 ayında 14 milyon 602 bin 732 iç, 16 milyon 143 bin 990 dış hat olmak üzere toplam 30 milyon 746 bin 722 yolcu, bu havalimanından seyahat etmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 1 milyon 763 bin 216, dış hatlarda ise 1 milyon 942 bin 395 arttı.

Bu havalimanı, toplamda yolcu sayısını 3 milyon 705 bin 611 artırdı. Bu rakamlara göre yolcu sayıları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzde 12 artmış oldu.

İstatistiklerde Atatürk Havalimanı'nın rakamlarına yer verilmedi.

İstanbul'daki iki havalimanında bu yılın 10 ayında iç hatlarda 31 milyon 68 bin 136, dış hatlarda ise 70 milyon 915 bin 129 olmak üzere toplam 101 milyon 983 bin 265 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yıl ocak-ekimde 95 milyon 116 bin 143 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 6 milyon 867 bin 122 kişiyle yüzde 7 artış gösterdiği hesaplandı.