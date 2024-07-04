İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Eğitim Dergisi tanıtıldı - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Eğitim Dergisi tanıtıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Eğitim Dergisi tanıtıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan akademik dergi olan İstanbul Eğitim Dergisi, tanıtım programıyla duyuruldu. Derginin eğitim alanındaki zorlukları ve çözüm yollarını tartışmak için önemli bir platform olacağı belirtildi. Ayrıca, derginin eğitimciler arasında dayanışma ve işbirliği sağlayacağı vurgulandı.

04.07.2024 16:51
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, "İstanbul Eğitim Dergisi-Istanbul Education Journal (ISTJ)" isimli akademik dergi tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programına yayın kurulu üyeleri, çok sayıda öğretmen ve akademisyen katıldı.

Ahmet Ratıp Paşa GSL Müdürü Piyanist Gonca Dağoğlu ve orkestra şefi Uğur Yalçın Derin'in müzik dinletisiyle başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Eğitim Dergisi'nin eğitim dünyasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Derginin, eğitim alanında karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını tartışmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Yentür, "İstanbul Eğitim Dergisi, hem öğretmenlerimizin hem de yöneticilerimizin karşılaştığı sorunlara dair önemli bilgiler sunarak, eğitim kalitemizi artırmamız için kritik bir araç olacaktır. Bu dergi, eğitimcilerimizin akademik çalışmalarını ve uygulamalı bilgilerini bir araya getirerek, eğitim alanındaki yenilikleri ve iyi uygulamaları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflemektedir. Eğitim alanında sürdürülebilir gelişimi desteklemek ve öğretim metotlarımızı sürekli iyileştirmek amacıyla, bu tür akademik yayınların çoğalmasını destekliyor ve önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Derginin sadece bilgi paylaşımı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitimciler arasında bir dayanışma ve işbirliği platformu oluşturacağını aktaran Yentür, bu tür etkinliklerin eğitim ortamını zenginleştireceğine inandığını kaydetti.

Derginin yayın kurulunda yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hanifi Parlar, "Doktoralı Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Yaşadıkları Problemler ve Çözüm Yolları" başlıklı sunumuyla öğretmen ve okul yöneticilerinin karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine dair önerileri paylaştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Eğitim Dergisi tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul Eğitim Dergisi tanıtıldı - Son Dakika
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