İstanbul İl Müdürlüğü RAMS Park ve Aslanvadi'ye dair iddiaları çürüttü - Son Dakika
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İstanbul İl Müdürlüğü RAMS Park ve Aslanvadi'ye dair iddiaları çürüttü

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İstanbul İl Müdürlüğü RAMS Park ve Aslanvadi\'ye dair iddiaları çürüttü
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İstanbul İl Müdürlüğü, 14 Ekim 2026 sonrası aşırı yağışların ardından RAMS Park ve Aslanvadi Projesi'ne dair iddialar üzerine teknik inceleme yaptı. İncelemede stadyumda yapısal, şantiye sahasında olumsuzluk bulunmadı; kazıklı temel imalatlarının sürdüğü görüldü.

(İSTANBUL) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, 14 Ekim ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi'ne ilişkin ortaya atılan iddialar üzerine teknik inceleme yapıldığını, incelemelerde stadyumda ve Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, RAMS Park Stadyumu ile stadyumun alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi hakkında sosyal medya ve basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Ekim 2026 tarihinde ve sonrasında Marmara Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının ardından, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu ve Aslanvadi Projesi hakkında birtakım iddialar paylaşılmıştır. Söz konusu iddialar üzerine İl Müdürlüğümüz teknik ekiplerince dün akşam ve bugün sabah saatlerinde RAMS Park Stadyumu ve hemen alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiye alanında yerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan incelemeler neticesinde: RAMS Park Stadyumu'nda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiye sahasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Aslanvadi Projesi kapsamında kazıklı temel imalatlarının gerçekleştirildiği ve çalışmaların devam ettiği görülmüştür.

Kamuoyunda endişeye neden olan iddiaların yapılan teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini esas alarak afet süreciyle ilgili gelişmeleri titizlikle takip etmektedir."

Kaynak: ANKA
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